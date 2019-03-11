Son dakika: Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi "İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı!"

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan büyüme rakamlarını Twitter hesabından değerlenirdi;

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Ekonomide güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz"

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

İKTİSADİ FAALİYETTE EN KÖTÜ GERİDE KALMIŞTIR

2018 son çeyrek büyümesi % -3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönem, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir.

Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır.

DENGELENME SÜRECİ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR Son çeyrekte görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlaması dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işaretidir.

2019 YILINDA BÜYÜMENİN YEP'TE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE SEYREDECEĞİNE İNANCIMIZ TAM

Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde 2019 yılında büyümenin YEP'te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır.

EKONOMİ HIZLI BİR TOPARLANMA EĞİLİMİNE GİRDİ

2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır.

GÜÇLÜ BİR KOORDİNASYON DÖNEMİ YAŞIYORUZ

Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan'dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz.

Türkiye 2018'de yüzde 2.6 büyüdü!

POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

2018 son çeyrek büyümesi % -3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönem, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Mart 2019