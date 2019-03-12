ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı!

Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) "Uluslararası Silah Transferlerindeki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı. Rapora göre, dünyadaki büyük ölçekli silah transferinin hacmi 2003'ten beri istikrarlı bir şekilde arttı.

Uluslararası büyük ölçekli silah transfer hacmi, 2014-2018 döneminde bir önceki 4 yıllık döneme kıyasla yüzde 7,8 ve 2004-2008'e oranla yüzde 23 artış gösterdi.

Aynı dönemde, 67 ülke büyük ölçekli silah ihracatı yaparken, söz konusu silahların yüzde 99'u en büyük 25 ihracatçı tarafından yapıldı.

ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin 2014-2018 döneminde dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 75'ini yaptı.

ABD, 2014-2018 döneminden önceki 4 yıla oranla, silah ihracatında yüzde 29 artışa ulaşarak, dünyadaki toplam silah ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirdi.

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 19'unu güdümlü füzeler oluşturdu. Bu ihracatın içinde 400 seyir füzesi ve 124 balistik füze yer aldı. Ayrıca, ABD 36 bin 500 tanksavar füze ve 53 bin 500 güdümlü bomba ihraç etti. ABD, önceki yıllarda olduğu gibi, 2014-2018'de de balistik füze savunma sistemi ihraç eden en büyük ülke oldu."

Bununla birlikte, aynı dönemde Rusya'nın silah ihracatı yüzde 17'lik bir düşüş yaşarken, Fransa, Almanya ve Çin 2009-2013 dönemine göre silah ihracatını artırdı.

EN ÇOK SİLAH ALAN ÜLKELERDE SUUDİ ARABİSTAN ZİRVEDE

Rapora göre, 2014-2018 yılları arasında 155 ülke büyük ölçekli silah ithalatı yaparken, Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Cezayir dünyadaki en büyük 5 silah ithalatçısı olarak söz konusu silahların yüzde 35'ini satın aldı.

Son 8 yılda Ortadoğu ülkelerinin büyük ölçekli silah ithalatında yüzde 87 artış yaşanırken, Suudi Arabistan 2014-2018 döneminde bu silahların yüzde 12'sini alarak, dünyadaki büyük ölçekli silah ithalatı yapan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti.

Bununla birlikte, Asya ve Okyanusya bölgesi dünyadaki büyük ölçekli silahların yüzde 40'ını ithal ederken, Ortadoğu yüzde 35, Avrupa yüzde 11, Afrika yüzde 7,8 ve Amerika yüzde 6,2'sini aldı.