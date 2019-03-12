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/TL 5,43 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,4370 liradan, 6,1220 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,4350 liradan alınan dolar, 5,4370 liradan satılıyor. 6,1200 liradan alınan ise 6,1220 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta 5,4370 lira, ise 6,1180 lira olmuştu. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 10:28
Dolar/TL 5,43 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,4380 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4616'ya kadar yükselmesi sonrası düşüşe geçerek 5,4275'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 5,4455'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 düşüşle 5,4380'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 artışla 6,1260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kazancıyla 7,1820'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1258, dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin dün gece Brexit ile ilgili sorunlu maddelerde anlaşmaya vardıklarını ve İngiltere parlamentosunun, bugün Brexit anlaşmasının yeni halini oylayacağını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD'de enflasyon, İngiltere sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3685 seviyesinin destek, 5,4810'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar/TL 5,43 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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