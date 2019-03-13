Borsa güne yükselişle başladı! İşte BIST 100 endeksi son durum!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kazancıyla 101.820,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 99,77 puan ve yüzde 0,10 artışla 101.820,81 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazancıyla 101.721,05 puandan tamamladı.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, İngiliz parlamentosunun dün akşamki oylamada hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini reddettiğini anımsatarak, bugün parlamentoda ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin oylanması, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda ise yarın ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' teklifinin görüşülmesinin beklendiğini kaydetti.

Anlaşmasız ayrılığın finans piyasaları için en olumsuz seçenek olduğuna işaret eden analistler, bu ihtimalin artmasının piyasaları negatif etkileyeceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydetti.