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/TL 5,46 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,4600 liradan, 6,1640 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,4580 liradan alınan dolar, 5,4600 liradan satılıyor. 6,1620 liradan alınan ise 6,1640 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta 5,4590 lira, ise 6,1590 lira olmuştu. İşte güncle hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 10:14
Dolar/TL 5,46 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4630 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,43-5,47 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 5,4558'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 artışla 5,4630'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 artışla 6,1680'den, sterlin/TL de yüzde 0,27 değer kazancıyla 7,1510'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,02 azalışla 1,1285, dolar endeksi yatay bir seyirle 97,0 sınırında bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrası bugün ve yarın yapılması beklenen oylamaların piyasaların odağında olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç, 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar/TL 5,46 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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