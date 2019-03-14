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s'ten , Halkbank ve açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk hükümetinin kamu kurumlarının , Halkbank ve 'ta tuttukları mevduatlara sınırını düşürmesinin fonlama maliyetini aşağıya çekeceği nedeniyle bu bankaların kredi notları için “pozitif” olduğunu bildirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 17:09
Moody's'ten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, kamu kurumlarınının mevduatlarına faiz oranı sınırı getirilmesinin devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi notları için pozitif olduğu ifade edildi.

DÜŞÜK FAİZ ORANINDAN DOLAYI...

Açıklamada, üç bankanın kamu kurumlarının mevduatları için ödeyeceklerin faizin yüzde 1 azalmasının değerlendirildiği hatırlatılarak, bunun lira mevduatlarının maliyetini 10-15 baz puan düşüreceğine dikkat çekildi. Kamu kurumlarının mevduatlara uygulanacak düşük faiz oranından dolayı, üç devlet bankasının toplamda 600 milyon lira veya geçen yılki konsolide vergi öncesi karlarının yüzde 2'si kadar tasarruf sağlayacaklarının tahmin edildiği de açıklamada yer aldı.

Kamu kurumlarının mevduatlarına uygulanan faiz sınırının, mevduatlarda en büyük payı alan Vakıfbank'a daha fazla fayda sağlayacağı da açıklamada yer aldı.

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Moody's'ten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıklaması
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