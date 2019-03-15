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/TL 5,47 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,4700 liradan, 6,1940 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar, 5,4700 liradan satılıyor. 6,1920 liradan alınan ise 6,1940 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta 5,4710 lira, ise 6,1930 lira olmuştu. İşte güncel !

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 10:38
Dolar/TL 5,47 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,4710 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4559-5,4762 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 5,4667'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,08 artışla 5,4710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,1960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 7,2435'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1320, dolar endeksi yüzde 0,07 azalışla 96,7 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

İngiliz parlamentosu, dünkü toplantısında hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 5,4250'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Dolar/TL 5,47 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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