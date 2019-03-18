Şubat ayı konut satışı rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,2 azalarak 78 bin 450 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 690 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 4 bin 403 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 azalarak 8 bin 890'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 724 konut ve yüzde 19,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 25 ile Ardahan oldu.

32 BİN 648 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 32 bin 648'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,6 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 365 konutla en yüksek payı (yüzde 19,5) aldı. İstanbul'u 2 bin 527 konut satışıyla Ankara, bin 800 konut satışıyla İzmir takip etti.

YABANCILARA 3 BİN 321 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 440 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 672 satışla Antalya, 196 satışla Ankara, 192 satışla Bursa ve 138 satışla Yalova izledi.