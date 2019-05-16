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'den 5 bankaya cezası!

Avrupa Birliği (), JPMorgan, Barclays, Citigroup'un da aralarında bulunduğu 5 bankayı, oluşturdukları gerekçesiyle 1 milyar 7 milyon avro para cezasına çarptırdı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 16:28
AB'den 5 bankaya kartel cezası!

AB Komisyonu, JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve MUFG bankalarının spot döviz piyasalarındaki işlemlerine yönelik kartel incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştıklarının belirlendiğine işaret edildi.

Bankaların, spot döviz piyasalarında dolar, avro, sterlin gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları belirtilen açıklamada, bu nedenle 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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AB'den 5 bankaya kartel cezası!
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