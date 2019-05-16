Bitcoin ne kadar oldu? İşte kripto para piyasasında son durum!

Küresel gelişmelerin piyasalarda oluşturduğu endişelerle güvenli liman arayışında olan yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesi ve tepki alımlarının etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 8,066 dolara döndü ve 142 milyar 809 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.8'ini oluşturdu.



Toplam 2,179 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada altcoinlerde görülen artış eğilimiyle Bitcoin'in piyasadaki payı hafif düştü ve en yüksek hacimli 10 birim arasından son 24 saatte yüzde 0.19 ile yalnızca Tether düşerken, yüzde 23 ile en çok Stellar değer kazandı.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 5.51, yüzde 3.22, yüzde 2.10, yüzde 1.10, yüzde 0.19, yüzde 0.17, yüzde 0.08 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca ABBC Coin, Project Pai, Insight Chain, Mixin, Tether, Paxos Standard Token, TrueUSD ve USD Coin düştü. Piyasadaki artış eğilimine de son 24 saatte yüzde 102.41 ile 92'nci sıradaki Clipper Coin öncülük etti.



Piyasadaki olumlu seyrin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 4.5 artışla 255 milyar 664 milyon dolara ulaştı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doları aştı ve son 24 saatte 112 milyar 47 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 0.84

2.Ethereum yüzde 16.38

3.Ripple yüzde 5.36

4.Bitcoin Cash yüzde 8.68

5.Litecoin yüzde 8.51

6.EOS yüzde 8.21

7.Binance Coin yüzde 6.85

8.Stellar yüzde 23

10.Cardano yüzde 10.33 yükselirken

9.Tether yüzde 0.19 düştü. (Grafik)

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