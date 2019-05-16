Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketi açıklandı!

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,48'e yükseldi. Haziran ve temmuz ayları TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,10 ve yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 16,23'ten mayısta yüzde 16,68'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 15,38'ten yüzde 15,48'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,06'dan yüzde 12,34'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,2030'dan 6,4310'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek 6,4287'den 6,6824'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 14,7 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 24,2 milyar dolardan 22 milyar dolara geriledi.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 0,3

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 0,6'dan yüzde 0,3'e geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düştü.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'ten yüzde 25,36'ya, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,92'den yüzde 25,39'a çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 19,83 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 23,96 ve 12 ay sonrası için yüzde 19,73 oldu.