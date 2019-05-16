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Spekülatif alım satımına önlemi!

vergisi, spekülatif amaçla alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak için daha önceden de uygulanan yüzde 0,1'lik seviyeye yeniden getirildi.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 10:19
Spekülatif döviz alım satımına kambiyo önlemi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, bu düzenleme yeni bir vergi düzenlemesi olmamakla birlikte, var olan ve daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 0,1'den yüzde 0'a çekilen oran yeniden yüzde 0,1'e çıkarıldı.

Burada temel olarak spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmenin ve vergi gelirlerini artırmanın amaçlandığı öğrenildi.

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Spekülatif döviz alım satımına kambiyo önlemi!
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