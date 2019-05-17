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: ABD'nin vergi indirimi kararı ile ilgili Bakan Pekcan'dan flaş açıklama

Ticaret Bakanı , ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesinin olumlu olduğunu belirterek, "Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır." ifadesini kullandı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 12:37
Son dakika: ABD'nin vergi indirimi kararı ile ilgili Bakan Pekcan'dan flaş açıklama

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yana olduklarını bildirdi.

ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesinin olumlu olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

BEKLENTİMİZ İKİLİ TİCARETİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİN KALDIRILMASIDIR

"Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi

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Son dakika: ABD'nin vergi indirimi kararı ile ilgili Bakan Pekcan'dan flaş açıklama
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