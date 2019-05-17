Altının kilogramı 250 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 250 bin lira, en yüksek 251 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 250 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 239 bin 347,11 lira, işlem miktarı ise 558,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 160 milyon 568 bin 859,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.