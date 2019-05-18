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Resmen açıklandı... Ortak para birimi geliyor!

Ülkeleri Ekonomik Topluluğu () üyesi ülkeler arasında ortak para birimi kullanılmasına yönelik taslak çalışma tamamlandı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 16:31
Resmen açıklandı... Ortak para birimi geliyor!

Ortak para birimi komisyon başkanı Jean-Claude Brou, gazetecilere yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında ortak para birimine geçilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışma üzerine haziranda geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

Brou, "Toplantıya üye ülkelerin merkez bankası yöneticileri, ekonomi ve finans bakanlarıyla bölgede faaliyet gösteren önde gelen firmalar katılacak." ifadelerini kullanan Brou, ortak para biriminin ortak pazar ve rahat seyahat açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ortak para sisteminin 2020'de üye ülke devlet başkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

ECOWAS, 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi tarafından bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kuruldu. Üyeleri arasında Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Liberya, Sierra Leone, Togo, Gine, Gine Bissau, Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Cabo Verde, Burkina Faso ve Benin bulunuyor.

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Resmen açıklandı... Ortak para birimi geliyor!
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