1915 Çanakkale Köprüsü için büyük hazırlık!

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi. Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarının batırma çalışmaları tamamlandı.
Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya batırılacak 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki keson, römorkörlerle yüzdürülüp batırılacağı yere getirildi.
Toplam 2 gün süren çalışmalar kapsamında, dev keson suyun dibinde hazırlanan noktaya yerleşmiş oldu.