Dolar/TL, 6,04 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,0480 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta 5,96 - 6,13 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,0554'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,12 değer kaybıyla 6,0480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,7550'den, sterlin/TL yatay seyirle 7,7110 seviyesinden alıcı buluyor.

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Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1158, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2733 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,01 seviyesinde.

Küresel piyasalar, ticaret savaşları ve Körfez'de artan gerilim nedeniyle jeopolitik gelişmelere odaklanmış bulunuyor. ABD ve Çin tarafından atılan adımlar sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesi ve taraflardan gelen açıklamalar, bölgenin bir süre daha risk unsuru olarak öne çıkacağına işaret ediyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bu hafta ticaret savaşı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9650'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,0650'nin direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.