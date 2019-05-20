JP Morgan'dan flaş Bitcoin değerlendirmesi!

JPMorgan Chase & Co.'ya göre Bitcoin son dönemdeki yükselişinde biraz acele etmiş olabilir.

Aralarında Nikolao Panigirtzoglou'nun da bulunduğu JPMorgan stratejistlerinin Cuma günkü notunda Bitcoin'un "içsel değerini" aştığını ve arkasından düşüşün takip ettiği 2017'deki yükselişine benzediği belirtildi.

Stratejistler, söz konusu sonuca kripto paraya bir meta gibi davranarak ve üretim maliyetini hesaplayarak vardıklarını ifade ettiler.

Değerlendirmede "Geçtiğimiz günlerde fiyat, sert bir şekilde marjinal maliyetin üzerine yükseldi ve içsel değer 2017 sonundaki yükselişe benziyor. (İçsel değer ve fiyat arasındaki) bu ayrışma büyük ölçüde fiyatın düşmesiyle giderildi." dendi.

Bitcoin Pazartesi günkü Asya işlemlerinde sert yükseldi. Bloomberg verilerine göre gün içi işlemlerde 8,298.90 dolara kadar yükselen dijital para TSİ 14:25'te yüzde 10.94 artıda 7,883.80 dolar oldu.