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ABD-İran gerginliğiyle yükseldi!

, ABD ve İran arasındaki gerginlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını sürdüreceğine ilişkin sinyallerle yükselirken, ABD ve Çin arasında süren ticaret gerginliklerinin küresel ekonomik yavaşlamaya neden olacağı endişeleri artışı baskıladı. varili, uluslararası piyasalarda 72,25 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) varili 63,40 dolardan alıcı buldu. İşte hakkında tüm son dakika gelişmeleri!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 10:08
Petrol fiyatları ABD-İran gerginliğiyle yükseldi!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,52 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 72,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,40 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İran arasında artan gerginlik ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimi kısma kararına devam edeceği yönündeki haberler petrol fiyatlarını yükseltirken, Çin ve ABD arasındaki ticari gerginlik fiyatların yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,30 ile 72,42 dolar aralığının direnç, 72,06 ile 72,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları ABD-İran gerginliğiyle yükseldi!
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