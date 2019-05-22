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Bakan Pekcan'dan ürünlerine vergi indirimi ile ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'nin mütekabiliyet esası gereği menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü belirterek, bu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini bildirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:30
Bakan Pekcan'dan ABD ürünlerine vergi indirimi ile ilgili açıklama

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 17 Mayıs'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü kaydetti.

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Söz konusu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini belirten Pekcan, "ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA - ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisi yarıya indirildi!

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Bakan Pekcan'dan ABD ürünlerine vergi indirimi ile ilgili açıklama
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