Borsada ilk çeyrekte karı en fazla artan sektör hangisi oldu? İşte ilk çeyrek rakamları!

Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında teknoloji endeksine dahil şirketlerin karı 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 66,61 arttı. Teknoloji endeksine dahil şirketlerin geçen yılın ilk çeyreğinde 397 milyon 539 bin 813 lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 662 milyon 40 bin 356 liraya yükseldi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 15 milyon 34 bin 66 lira zarar eden hizmet endeksine dahil şirketler ise bu yılın aynı döneminde 754 milyon 175 bin 109 lira kar elde etti. Söz konusu dönemde sanayi endeksine dahil şirketlerin karı yüzde 20,47, mali endekse dahil şirketlerin karı yüzde 24,80 azalış kaydetti.