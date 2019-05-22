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'li yatırım bankası , ABD'nin 'e yönelik hamlelerine misilleme olarak ürünlerinin Çin'de yasaklanması durumunda hisse başı karın yaklaşık yüzde 29 düşebileceğini belirtti

Giriş Tarihi: 22.5.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 14:04
Goldman Sachs: Apple Çin'de yasaklanırsa...

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'nin Huawei hamlesine misilleme olarak Apple ürünlerinin ABD'de yasaklanma olasılığına ilişkin bir görüş bildirmedi, ancak Apple'ın yasaklanması durumunda hisse başı karın yaklaşık yüzde 29 azalabileceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs, satış ve pazarlamadaki maliyet tasarrufunun bir miktar dengelemesi ile birlikte, bunun Apple'ın Çin ve Hong Kong'taki tahmini kazançlarının yüzde yüzünü temsil ettiğini belirtti.

Banka ayrıca, Çin'de Apple ürünlerine bir yasaklama ya da kısıtlama olması durumunda, Apple'ın toplam yıllık hisse başı karının yaklaşık olarak yüzde 29 ya da hisse başına 3.35 dolar düşeceği görüşünü paylaştı.

Goldman Sachs ayrıca iPhone'lardaki Intel modemlerin ABD'de ve Apple A Serisi çiplerin ise Tayvan'da üretildiğine dikkat çekti.

Şirket Apple'ın 12 aylık fiyat hedefini 184 dolardan 178 dolara çekti.

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Goldman Sachs: Apple Çin'de yasaklanırsa...
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