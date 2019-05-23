Bol yağış enerji üretimini yüzde 57 artırdı!

Türkiye genelinde 1 Ekim 2018-30 Nisan 2019 döneminde düşen yağış, uzun yıllar ortalamasının yüzde 21, önceki yılın ise yüzde 56 üzerinde gerçekleşerek 535,9 mililitreye ulaştı.

Türkiye bu dönem, 1981 yılından bu yana kümülatif yağışlarda (ekim-nisan) son 38 yılın en yüksek üçüncü yağışını aldı. Mersin ve Şırnak'ın doğu kesimleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve güneyine düşen yağış yüzde 100 artarken, 7 ayda Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şırnak'a son 38 yılın en yüksek yağışı düştü.

ATATÜRK BARAJI'NIN DOLULUK ORANI YÜZDE 40 ARTTI

Fırat Havzası'na düşen bol yağmur ve eriyen kara bagˆlı olarak barajlara giren akım sonucu baraj göllerinin su seviyeleri hızla yükseldi. Karakaya'da su seviyesi 11, Keban'da 7, Atatürk'te ise 6 metre ölçüldü. Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğü Atatürk Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 40 arttı.

Yağmur ve kar dolayısıyla Keban, Dicle ve Batman'ın da aralarında yer aldığı barajlardan olası bir taşkın riskine karşı su seviyesinin düşürülmesi amacıyla tahliye yapıldı.

Öte yandan, Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde su kodu 843,60 metreye yükseldi. Maksimum kodu 845 metre olan barajda olası bir taşkın riskine karşın su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 6 tahliye kapağı açıldı. Son olarak 2004 yılında bol yağış nedeniyle kapakların açıldığı barajda su akışını ilgiyle izleyen vatandaşlar fotoğraf çekiyor, öz çekim yapıyor.

ENERJİ ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Bu sayede hidroelektrik santrallerinde yılın ilk 4 ayında enerji üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 57 artış oldu. Hidroelektrik santrallerinde 2018 yılının ilk 4 ayında 20 milyar 680 bin 994 kilovatsaat elektrik üretilirken, bu yılın aynı döneminde 32 milyar 483 milyon 396 kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece geçen yıla oranla 11 milyar 788 bin 166 kilovatsaat daha fazla enerji üretimi gerçekleştirilmiş oldu.

KEBAN'DA 9 KAT FAZLA ÜRETİM

Fırat Nehri üzerindeki Keban, Karakaya ve Atatürk barajlarında bu yılın ilk dört ayında üretilen enerji miktarında 2018 yılının aynı dönemine göre büyük artış oldu.

2018 yılının ilk dört ayında Keban'da 209 milyon 609 bin, Atatürk'te 889 milyon 135 bin ve Karakaya barajında ise 1 milyar 258 milyon 135 bin olmak üzere 2 milyar 356 milyon 789 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı.

Bu yılın aynı döneminde Keban'da 1 milyar 914 milyon, Atatürk'te 1 milyar 637 milyon 128 bin ve Karkaya'da ise 6 milyar 719 milyon 94 bin olmak üzere 10 milyar 270 milyon 222 bin kilovatsaat üretim gerçekleştirdi. Böylece bu 3 barajda yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 4 kattan fazla artış sağlanırken, Keban'daki artış 9 katı aştı.

"TÜRKİYE GENELİNDE 500 BARAJ VAR "

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fuat Toprak, AA muhabirine, son 7 ayda bölgeye düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Şırnak'ın son 40 yılın en yüksek yağışını aldığına işaret eden Toprak, şöyle konuştu:

"Şırnak'a düşen yağış miktarı bir önceki yılın neredeyse iki katından daha fazla. Yağış hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Yılın ilk 4 ayında hidroelektrik santrallerinde enerji üretimi geçen yıla oranla yüzde 50'nin üzerinde yükseldi."

Türkiye genelinde 500'ü aşkın barajın yer aldığını ifade eden Toprak, "DSİ, barajlardaki suyun maksimum seviyeye yaklaştığı dönemde su tahliyesi yapıyor. Keban ve Karakaya barajlarındaki su maksimum seviyeye yaklaşınca barajları güvene almak için su tahliyesi yaptı." diye konuştu.