Dolar/TL hangi seviyede işlem görüyor? İşte güncel döviz kurları!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,1410 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 6,05-6,12 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,0946'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 6,1410 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,8570, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 7,7450 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1137, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 düşüşle 1,2612 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak "İVME Finansman Paketi"nin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanakları ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirten analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15 seviyesinin önemli direnç, 6,04'ün destek konumuna gelebileceğini ifade etti.