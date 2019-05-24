Borsa güne yükselişle başladı! BIST 100 endeksi son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 84.989,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 393,07 puan ve yüzde 0,46 artışla 84.989,23 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile bilişim oldu.

Dün Borsa İstanbul'da etkisini artıran tepki alımlarıyla 6 işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 artışla 84.596,16 puandan tamamladı.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD, Çin ve İran yetkililerinin ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısı üzerinde değişikliğe neden olabilecek açıklamaları ile İngiltere'de Başbakan Theresa May'in atacağı adımların takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 85.500 seviyesinin üzerinde alımların güçlenebileceğini kaydeden analistler, 82.500'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.