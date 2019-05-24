Haberler > Haberler Haberleri > Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,6 milyar liralık net kar!

Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,6 milyar liralık net kar!

'da altında işlem gören şirketlerin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 15 milyar 597,7 milyon lira oldu. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 94 şirketten 61'i net kar, 33'ü net zarar elde etti. Garanti Bankası, ilk çeyrekte elde ettiği 1 milyar 722 milyon liralık net kar büyüklüğü ile borsadaki şirketler arasında ilk sıradaki yerini korudu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 500,8 milyon lira düzeyinde bulunan net karını 2019'un aynı döneminde 1 milyar 224,5 milyon liraya çıkaran Turkcell, net kar artışında zirveye yerleşti

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 12:49
Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,6 milyar liralık net kar!

'da altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 15 milyar 597,7 milyon liraya geriledi.

Borsada işlem gören şirketlerin 2019'un ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 azaldı.

Böylece 2018'iin ilk çeyreğinde 18 milyar 228,3 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 15 milyar 597,7 milyon liraya indi.

Bu dönemde, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Turkcell ve Sabancı Holding olmak üzere 6 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,6 milyar liralık net kar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN