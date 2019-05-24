Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,6 milyar liralık net kar!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 15 milyar 597,7 milyon liraya geriledi.

Borsada işlem gören şirketlerin 2019'un ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 azaldı.

Böylece 2018'iin ilk çeyreğinde 18 milyar 228,3 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 15 milyar 597,7 milyon liraya indi.

Bu dönemde, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Turkcell ve Sabancı Holding olmak üzere 6 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.