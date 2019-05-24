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bugün başlıyor!

, şubat ve mart ayı için destek ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 10:34
Çiğ süt destek ödemeleri bugün başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.

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