Son dakika haberi: Bakan duyurdu! 31 Mayıs'ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

İşsizlik ödeneği 31 Mayıs'ta ödenecek

ÖDEMELERDEN BAYRAM ÖNCESİ YARARLANILACAK

Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin 31 Mayıs'a alındığını belirten Selçuk, vatandaşların bu ödemelerden bayram öncesi yararlanabileceğini bildirdi.

Selçuk, bunun için vatandaşların kimlikleriyle PTT şubesine başvurması gerektiğini kaydetti.