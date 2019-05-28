Dolar/TL hangi yönde seyrediyor? İşte güncel döviz kurları!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0770 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artışa gitmesi sonucu 6,0305 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, buradan gelen alımlarla toparlansa da günü yüzde 0,4 düşüşle 6,0607'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 6,0770 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,7950, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,6960 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1180, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2673 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinden işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analıstler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.