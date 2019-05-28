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Mayıs ayı açıklandı!

Mayıs'ta yüzde 77,5 olarak gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 10:16
Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı!

TÜİK, Mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre;

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 84,7 iken, Mayıs ayında %8,5 oranında azalarak 77,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3 değerine, reel kesim güven endeksi 94,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.

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Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı!
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