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'ten 'ler için flaş talebi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , bazı valiliklerce alınan dini bayramların ilk gününde 'lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 14:49
TESK'ten AVM'ler için flaş bayram tatili talebi!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin dini bayramların ilk gününde ve 1 Ocak'ta AVM'lerin kapalı olmasına ilişkin kararının tüm valiliklere örnek olması gerektiğini belirtti.

AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili Perakende Yasası'nın güncellenmesinin önemine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"AVM'lere yönelik tatil kararının bu Ramazan Bayramı'nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar. AVM'lerde çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü, özel günlerde ve tüm tatillerde açık AVM bulamazsınız. Avrupa'nın bu uygulamasını biz de örnek almalıyız. AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli."

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TESK'ten AVM'ler için flaş bayram tatili talebi!
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