Buralara gidecekler dikkat! 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı yapıldı...

Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerinde dünyaca ünlü sahilleri, antik kentleri, portakal ağaçları ve begonvillerle süslü doğayla iç içe bungalov evleriyle pansiyon tarzı turizmin yapıldığı Çıralı, Adrasan ve Olimpos, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun taleple karşı karşıya. Bölgedeki işletmeciler tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaşmasına rağmen, her gün kendilerine yüzlerce telefon geldiğini, boş oda talep edildiğini ancak olumlu yanıt veremediklerini söyledi. Yan yana üç sahil beldesinde çadır kuracak yer dahi bulmanın çok zor olduğu uyarısında bulunan işletmeciler, rezervasyonsuz gelenlerin araçlarında yatmak zorunda kalabileceğini vurguladı.