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Buralara gidecekler dikkat! 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı yapıldı...

'nın doğa ve tarihle iç içe, butik ve bungalov evlerden oluşan pansiyon tarzı turizmin yapıldığı dünyaca ünlü sahillere sahip , ve 'da bulunan toplam 50 bin yatak kapasiteli tüm işletmeler, Ramazan Bayramı tatili için yüzde 100 doluluğa ulaştı. İşletmeciler, tatilcileri uyararak, rezervasyonsuz gelenlerin araçlarında yatmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 12:46
Buralara gidecekler dikkat! 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı yapıldı...

'nın Kemer ve Kumluca ilçelerinde dünyaca ünlü sahilleri, antik kentleri, portakal ağaçları ve begonvillerle süslü doğayla iç içe bungalov evleriyle pansiyon tarzı turizmin yapıldığı , ve , 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun taleple karşı karşıya. Bölgedeki işletmeciler tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaşmasına rağmen, her gün kendilerine yüzlerce telefon geldiğini, boş oda talep edildiğini ancak olumlu yanıt veremediklerini söyledi. Yan yana üç sahil beldesinde çadır kuracak yer dahi bulmanın çok zor olduğu uyarısında bulunan işletmeciler, rezervasyonsuz gelenlerin araçlarında yatmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

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Buralara gidecekler dikkat! 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı yapıldı...
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