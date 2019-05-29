Haberler > Haberler Haberleri > Deutsche Bank hisseleri tarihin en düşük düzeyine geriledi!

hisseleri tarihin en düşük düzeyine geriledi!

hisseleri yüzde 2.62 düşüşle hisse başına 6.14 euroya geriledi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 16:42
Deutsche Bank hisseleri tarihin en düşük düzeyine geriledi!

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Euro Bölgesi ve ABD'de görülen ekonomik durgunluk endişeleri devam ederken, daha önce reddettiği sermaye artırımını yönetim kurulu ile görüştüğü açıklandı.

Sewing geçen hafta, bankanın masrafları azaltma yoluna gideceğini ancak bu konuda bir stareji oluşturmanın zaman alacağını söylemişti. Kimi iddialar ise Deutsche Bank'ın varlık yönetimi iştiraki olan DWS'in satılacağı yönündeydi.

Deutsche Bank Yatırım Bankacılığı Müdürü Garth Ritchie ve Düzenleyici Sylvie Matherat'ın, yakın dönemde gerçekleşeceği öngörülen ayrılıklar ile ilgili olarak baskı altındalar.

Deutsche Bank'ın 2019 yılındaki toplam kaybı yüzde 11.87'ye ulaşırken, banka, para aklama skandallarından ve başarısız bir birleşme girişimi yaşadı.

Termal oteller çifte bayram yapacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deutsche Bank hisseleri tarihin en düşük düzeyine geriledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN