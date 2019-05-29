Haberler > Haberler Haberleri > Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle düştü

ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle düştü

farklı finansal piyasalarda görülen düşüşler, ABD devlet tahvillerinin 20 ayın en düşük düzeyine gerilemesi ve getiri eğrisinin 10 yıl önceki mali krize yakın düzeye yaklaşmasının ekonomik gerilemenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilmesi etkisiyle düştü.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:24
Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle düştü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,94 azalışla 69,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,26 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasında artan ticari gerginliğin küresel petrol talebini etkileyeceği endişeleri fiyatlarda düşüşe neden oluyor.

Piyasaların bugün beklediği Enerji Enformasyon İdaresi stok verileri ABD'de pazartesi gününün resmi tatil olması sebebiyle bir gün gecikmeli olarak perşembe günü yayımlanacak.

Brent petrolde teknik olarak 68,21 ile 68,36 dolar aralığının direnç, 67,91 ile 68,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN