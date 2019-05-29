Rekor üstüne rekor kırıldı! O ilimizde ilk kez...

Dünyanın en çok yabancı turist misafir eden kentleri arasında üçüncü sırada yer alan Antalya, 2019 yılında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Sezonun ölü dönemi olarak nitelendirilen ocak-şubat-mart aylarında geçen yıllara göre yüzde 50'ye yakın artışlarla büyük başarı yakalayan kent turizmi nisan ayında 1 milyon rakamını aşarken, mayıs ayında ise üç rekora imza attı.



İLK REKOR 2 MİLYON



İlk rekor, bu yıl 9 Mayıs Perşembe itibarıyla kırıldı. Bu tarih itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısı ilk kez 2 milyonu aştı. Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı toplam rakamı 2 milyon 15 bin 704 kişi oldu.