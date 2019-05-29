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Rekor üstüne rekor kırıldı! O ilimizde ilk kez...

turizmi, mayıs ayında yeni rekorlara imza atıyor. 27 Mayıs itibarıyla kente gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Kent tarihinde ilk kez mayıs ayında 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 11:27
Rekor üstüne rekor kırıldı! O ilimizde ilk kez...

Dünyanın en çok yabancı turist misafir eden kentleri arasında üçüncü sırada yer alan , 2019 yılında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Sezonun ölü dönemi olarak nitelendirilen ocak-şubat-mart aylarında geçen yıllara göre yüzde 50'ye yakın artışlarla büyük başarı yakalayan kent turizmi nisan ayında 1 milyon rakamını aşarken, mayıs ayında ise üç rekora imza attı.

İLK REKOR 2 MİLYON

İlk rekor, bu yıl 9 Mayıs Perşembe itibarıyla kırıldı. Bu tarih itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısı ilk kez 2 milyonu aştı. Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı toplam rakamı 2 milyon 15 bin 704 kişi oldu.

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Rekor üstüne rekor kırıldı! O ilimizde ilk kez...
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