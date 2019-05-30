Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 yükselişle 88.032,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 845,88 puan ve yüzde 0,97 artışla 88.032,19 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 1,34 ile inşaat oldu.

Dün alış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da, yüzde 0,47 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 87.186,30 puandan tamamladı.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, dünya borsalarındaki negatif seyre karşın yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişelerinin 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne kadar devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500'ün direnç, 85.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.