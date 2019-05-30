Dolar 6 TL'nin altına geriledi

Merkez Bankası'nın hafta başında yaptığı döviz hamlesi ile birlikte düşüş eğilimine giren dolar bugün, 6 TL'nin altına indi. Serbest piyasada dolar 5.98'i test etti.

MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ...

Merkez Bankası Pazartesi günü, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırmış, bu hamlenin ardından dolar ve euro düşüşe geçmişti.

DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDECEK

Serbest piyasada dolar 5.98 euro ise 6.67 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar söz konusu düşüş trendinin devam edeceğini belirtiyor.

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