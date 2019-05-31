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Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum

'da , güne yüzde 0,21 düşüşle 89.824,79 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 87.200'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:21
Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100 endeksi son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 89.824,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 186,83 puan ve yüzde 0,21 azalışla 89.824,79 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün yurt dışı borsalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 3,24 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 90.011,62 puandan tamamladı.

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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, dünya borsalarındaki negatif seyre karşın yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını bildirdi.

Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) 500'ün altına inmesi ve dolar/TL'nin düşüşünü sürdürerek 5,88 seviyesine gerilemesinin pay piyasalarında alımların güçlenerek genele yayılmasını sağladığını ifade eden analistler, pay piyasalarının dolar bazlı haftalık getirisinin yüzde 8'i aştığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde 1'inci çeyrek büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 87.200'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

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Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100 endeksi son durum
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