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/TL'de son durum ne? İşte güncel !

/TL bugüne dalgalı bir seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,8830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,5780, /TL de yüzde 0,5 yükselişle 7,4490 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:27
Dolar/TL'de son durum ne? İşte güncel döviz kurları!

Dolar/TL, önceki kapanışa göre yatay seyirle 5,8830 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolar/TL, dün yüzde 2,2 azalışla 5,8805'ten günü tamamladı.

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Dolar/TL bugüne dalgalı bir seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,8830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,5780, sterlin/TL de yüzde 0,5 yükselişle 7,4490 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1147, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,2625 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8500 seviyesinin önemli destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Dolar/TL'de son durum ne? İşte güncel döviz kurları!
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