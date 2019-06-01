İTO İstanbul için enflasyon rakamlarını açıkladı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2019 Mayıs ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,33, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,77 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,27, toptan fiyatlar ise yüzde 23,56 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Mayıs 2019'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,53, diğer harcamalar grubunda yüzde 2,12, giyim harcamalarında yüzde 2,03, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,84, gıda harcamalarında yüzde 1,39, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,13 ve ev eşyası harcamalarında yüzde 0,11 artış, konut harcamalarında ise yüzde -0,19 azalış görüldü.

Mayıs 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,30, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,68, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,79, artış görüldü. Kimyevi maddeler grubunda yüzde -8,30, madenler grubunda yüzde -0,05, azalış görüldü. Mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.