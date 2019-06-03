Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu! Haziran'da yeni bir dönem başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "İnşaallah Haziran'da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

Mayıs ihracatımız, %11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz.

HAZİRAN'DA İLK DEFA YILLIK CARİ FAZLA VERECEĞİZ

İnşaallah Haziran'da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.

Mayıs ihracatımız, %11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı.



Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019