Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız.

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.



Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. pic.twitter.com/Fpha3AeQzD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019