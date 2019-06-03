Haberler > Haberler Haberleri > Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız

: Bakan Albayrak'tan flaş açıklaması: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 3.6.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 11:40
Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız.

Son dakika: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN