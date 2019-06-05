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Son dakika: Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altına indi

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın hamleleriyle son haftalarda düşüş eğilimine giren dün 5.75'in altına gerilemişti. Uluslarası piyasalarda FED'in faiz indirimi beklentisinin artmasıyla daha da aşağı yönlü ivmelenen kur bugün 5.66'ya kadar indi.

Giriş Tarihi: 5.6.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 12:22
Son dakika: Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altına indi

Merkez Bankası'nın hamleleriyle son haftalarda düşüş eğilimine giren dolar dün 5.75'in altına gerilemişti. gerilemişti. Uluslarası piyasalarda FED'in faiz indirimi beklentisinin artmasıyla daha da aşağı yönlü ivmelenen kur bugün 5.66'ya kadar indi.

Uzmanlar söz konuşu düşüşün devam edeceğini kaydederken, doların 5.60 seviyelerine kadar inebileceğini belirti.

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Bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7000'in destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Son dakika: Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altına indi
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