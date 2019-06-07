Huawei'ye şok üstüne şok! Yaptırıma onlar da katıldı

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararının ardından yaptırım da Facebook'tan geldi.

Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı.

YENİ OLMAYAN TELEFONLARI ETKİLEMİYOR

Karar halihazırda Huawei telefon ile uygulamaları kullanan kullanıcıları etkilemiyor. Yapılan açıklamaya göre, elindeki Huawei telefonu ile bu uygulamaları kullananlar, uygulamaları kullanıp güncelleme almaya devam edecek.

"ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı.

BAZILARI 90 GÜNLÜĞÜNE ASKIYA ALINDI

Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

LİSANS ONAYI OLMADAN ABD YAPIMI ÜRÜNLERİ ALAMAYACAK

Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.