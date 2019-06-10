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'de ve birleşiyor

'nin önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketleri ve ile birleşmeye hazırlanıyor.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 09:56
ABD'de United Technologies ve Raytheon birleşiyor

The Wall Street Journal gazetsinin haberine göre, savunma ve havacılık sanayisinde bugüne kadar gerçekleşen en büyük birleşme olacağı belirtilen işlem sonrasında "166 milyar dolar" büyüklükle bir şirket doğacak.

Habere göre, yeni şirket sivil havacılıktan askeri havacılık ve silah üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek.

Birleşme sonucu, United'in yüzde 57'sine sahip olacak yeni şirket Raytheon Technologies Corporation adını alacak.

Anlaşmanın 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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ABD'de United Technologies ve Raytheon birleşiyor
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