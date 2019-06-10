Haberler > Haberler Haberleri > EPDK'den elektrik zammı hakkında flaş açıklama!

'den hakkında flaş açıklama!

Piyasası Düzenleme Kurumundan (), 1 Temmuz'da elektriğe yüzde 34 yapılacağına ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 15:47
EPDK'den elektrik zammı hakkında flaş açıklama!

EPDK'dan yapılan açıklamada, elektrik tarifeleri konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için kurum tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir gazetede yer alan 'Elektriğe zam yolda: Temmuzda yüzde 30'un üzerinde zam yapılacak' başlıklı haberde, kurumumuzun 16/5/2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin güncellenmesi de gerekçe gösterilerek 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak perakende elektrik satış tarifelerinde yüzde 34 oranında artış olacağı yönünde asılsız bir bilgi yer almaktadır. Bilindiği üzere tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinde yapılan güncelleme nihai elektrik tarifelerini etkilememekte olup, söz konusu öngörü referans niteliğindedir. Perakende elektrik satış tarifeleri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmekte olup, 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak tarifelere ilişkin herhangi bir karar alınmadığı gibi herhangi bir karara esas hesaplama da henüz yapılmamıştır."

Avrupa'nın en yüksek... Ve dev proje start aldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EPDK'den elektrik zammı hakkında flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN