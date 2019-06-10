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Mnuchin: Trump Huawei konusunda yumuşayabilir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan 'un ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini söyledi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:47
Mnuchin: Trump Huawei konusunda yumuşayabilir

The Guardian'ın haberine göre Mnuchin, bir ticaret anlaşması olmaması durumundaysa, Washington'un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceği uyarısı yaptı ve ekledi:

"Başkan Trump, ticaret konusunda ilerleme sağlarsak ve belirli garantiler alırsak Huawei konusunda belirli şeyler yapmaya istekli olabileceğini söylüyor. Eğer Çin bir anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. Eğer Çin adım atmak istemiyorsa, Başkan Trump ilişkileri yeniden dengelemek için tarifelerin uygulanmasına devam etmekten mutlu olur."

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Mnuchin: Trump Huawei konusunda yumuşayabilir
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