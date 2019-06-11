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'den - birleşmesine ret

Avrupa Birliği (), çelik sektöründe Hindistan merkezli ve Alman firmalarının birleşmesine onay vermedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 16:39
AB'den Tata-ThyssenKrupp birleşmesine ret

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Tata Steel ve ThyssenKrupp'un birleşmesine izin verilmediğini açıkladı.

Çelik sektöründe rekabet ortamının önemli olduğunu anlatan Vestager, söz konusu birleşmeyi Avrupa'daki sanayi ve tüketicileri korumak amacıyla engellediklerini ifade etti.

Vestager, birleşmeye yüksek çelik fiyatlarına neden olacağı gerekçesiyle izin verilmediğini vurguladı.

AB KOMİSYONU ENGELLEYEBİLİYOR

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bu birleşme veya satın almayı engelleyebiliyor.

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AB'den Tata-ThyssenKrupp birleşmesine ret
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