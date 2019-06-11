İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "31 Mayıs-9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek bayramlarda da daha fazla yolcumuzla bayram sevincini yaşamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda, söz konusu dönemde 6 bin 121'i gelen, 6 bin 83'ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçuşta, 898 bin 721'i gelen, 878 bin 244'ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcunun seyahat ettiğine dair tabloyu paylaştı.