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Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. Dairesi’ndeki markanın satışına Ayris Tekstilden başka katılan olmadı.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 16:03
Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi'nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde 3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü.

Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı.

1 MİLYON 502 BİN TL'YE SATILDI

Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil'den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL'ye satın aldı.

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Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı
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